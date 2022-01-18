Виды сделок с недвижимостью. Продажа квартиры через агентство недвижимости

Все виды сделок с недвижимостью условно можно разделить на две категории. В первой категории происходит переход права собственности — это сделки мены, обмена, купли-продажи, в том числе продажа квартиры через агентство недвижимости. Вторая категория связана с передачей права пользования — это аренда, различные виды залогов, эксклюзивные права на реализацию объекта, договора пользования и т. п. Все эти действия возникают исходя из самой сущности недвижимости — невозможности её физического перемещения от лица к лицу.

Для осуществления любых сделок с квартирами и другими жилыми и нежилыми помещениями как физическому лицу, так и юридическому лицу необходимо обладать правоспособностью в отношении объекта, с которым производится операция. Другими словами быть в ладельцем. На любой объект имущественное право собственности может принадлежать как юридическому лицу, так и физическому лицу, в том числе и нерезиденту России (иностранцу).

Вне зависимости от того, кто выступает собственником, его права должны быть зарегистрированы государством. Единственное отличие заключается в пакете документов, который необходим для проведения государственной регистрации — для юридических лиц количество документов необходимых для проведения операций с недвижимостью как для покупки так и для продаже гораздо больше.

Рассмотрим случай, когда собственник — гражданин Российской Федерации продаёт квартиру в Балашихе через агентство недвижимости. Права собственника при этом могут быть подтверждены выпиской из Единого Государственного Реестра Недвижимости. Итак, такой собственник приходит в агентство и выставляет свою квартиру на продажу. Возникают ли права собственности у риэлторов на эту квартиру, ведь собственник передал им ключи на квартиру и комплект правоустанавливающих документов. Ответ совершенно ясен — нет, не возникают, т. к. переход права собственности при такой договорённости не происходит.

Если гражданин сдаёт свою квартиру в аренду на длительный срок и регистрирует договор аренды через МФЦ г Балашихи, и в этом случае он остаётся владельцем жилья, что будет так же подтверждаться выпиской из ЕГРН. А косвенным подтверждением его права, будет налоговое извещение с требованием об уплате налога на недвижимое имущества, приходящее ему ежегодно по месту регистрации.

Виды сделок с недвижимостью во многом определяются самим характером объекта , будь то земельный участок, производственное помещение, жильё или загородный дом. И как правило, в разных сделках сторонами по договору выступают разные образования — в одних граждане, в других — юридические лица, но ограничений во владении недвижимым имуществом определённым кругом лиц не существует (исключением являются недра).

Продажа квартиры агентством недвижимости

Как мы уже писали, в случае передачи своих прав продажи квартиры в агентство недвижимости, переход права собственности не совершается. Сотрудники агентства занимаются поиском потенциального клиента, размещают рекламные объявления в средствах массовой информации и сети интернет, осуществляют показы объекта потенциальным покупателям, ведут, от имени собственника, переговоры о продажной цене жилья и условиях его освобождения, определяют способ проводимых расчётов, собирают справки и выписки необходимые для проведения сделки, но все эти действия не предоставляют им никаких прав на недвижимое имущество. Ведь как и до обращения в агентство, продавец является собственником, который единолично распоряжается своим имуществом.

Агентство недвижимости, будучи юридическим лицом, при заключении договора с собственником, может выступить в качестве переговорщика по всем возникающим вопросам, представлять его интересы в госорганах, но провести сделку, т.е произвести отчуждение принадлежащей ему собственности, может только сам собственник.

Бывают случаи когда агентство недвижимости выкупает квартиру в Балашихе, но это совершенно другая ситуация, в которой юридическое лицо выступает в качестве покупателя и перечисляет деньги на расчётный счёт продавца. Существуют и другие виды сделок с квартирами и комнатами, в которой агентство выступает в качестве одной из сторон по договору.

Достаточно часты обращения в агентство чтобы сдать или снять в аренду квартиру или комнату — достаточно часто встречающаяся операция с жильём на территории Балашихинского района. Очень многие граждане, как из России так и из стран бывшего СНГ, приезжают в Москву на заработки, на постоянное место проживания, но не имеют своего жилья и для них актуален вопрос аренды.

В последствие, определившись и с местом работы и обретя понимание уровня доходов и расходов в столице, многие из них продолжая работать в Москве перебираются в престижные подмосковные города, например Балашиху. Кто-то продолжает снимать квартиру и работать в Москве, а кто-то решает что для него лучшим выходом будет ипотека для иностранных граждан, тем более что условия выдачи ипотечного кредита мало чем отличаются от кредитования резидентов.

В некоторых случаях, лицо, взявшее ипотеку хочет реализовать свой объект недвижимости с целью продажи или улучшения жилищных условий. В таком случае выгоднее всего продажа квартиры через агентство недвижимости, т. к. проведение сделок купли-продажи квартиры, находящейся в залоге у банка, требует большого опыта и хорошей юридической подготовки, чем и обладают риелторы Балашихинского района (495) 223-02-13.





